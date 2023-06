Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Οπαδική βία: κατηγορούμενος απολογήθηκε και για άλλη επίθεση πριν τη δολοφονία

Τι είπε ο κατηγορούμενος για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν για το επεισόδιο οπαδικής βίας 2,5 χρονια προν την δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Το κατώφλι του ανακριτή Θεσσαλονίκης πέρασε την Παρασκευή 23 Ιουνίου 24χρονος και ένας εκ των 12 κατηγορουμένων στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, για να απολογηθεί για την εμπλοκή του σε άλλο οπαδικό επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη βρίσκεται στο στάδιο των αγορεύσεων των συνηγόρων, μετά και τη μαραθώνια εισαγγελική αγόρευση και πρόταση-“καταπέλτη” για την ενοχή και των 12 κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 24χρονος και 6ος κατά σειρά κατηγορούμενος στη δίκη Καμπανού, είδε το όνομά του να περιλαμβάνεται, μαζί με ακόμα 10 άτομα, σε δικογραφία για επεισόδιο που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο του 2019, δηλαδή 2,5 χρόνια πριν τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου Άλκη.

Για συμμετοχή σε οπαδικό επεισόδιο απολογήθηκε κατηγορούμενος για τη δολοφονία Άλκη

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο επεισόδιο συνέβη στο γήπεδο των ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διεξαγόταν φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε ομάδες Κ-17 και μεταξύ αυτών του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης (ακαδημία των «ερυθρολεύκων»).

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί τότε, πολυάριθμη ομάδα ατόμων είχε μπει στο γήπεδο, διακόπτοντας το παιχνίδι, με τους δράστες να αφαιρούν τις μπλούζες από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και να γράφουν συνθήματα κατά των «ερυθρολεύκων». Καταγγέλθηκε δε, τραυματισμός του υπευθύνου της ακαδημίας του Ολυμπιακού, του γιου του και ενός ποδοσφαιριστή.

Ακολούθησε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης κατά την οποία έγινε άρση τηλεφωνικού απορρήτου σε δεκάδες υπόπτους με βάση την ενεργοποίηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. Τελικώς κατέστησαν κατηγορούμενα έντεκα πρόσωπα, μεταξύ άλλων, για σωματικές βλάβες και επίθεση με οπαδικά κίνητρα αλλά και ληστεία.

Ο ένας μετά τον άλλον κλήθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και σήμερα ήταν η σειρά του 24χρονου, κατηγορούμενου και για την υπόθεση δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, να περάσει το κατώφλι του ανακριτή. Για το επεισόδιο της Θέρμης, ο 24χρονος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, με τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο επίδικο περιστατικό, τονίζοντας ότι κανείς δεν τον αναγνώρισε ή τον κατονόμασε.

