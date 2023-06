Κόσμος

Εκλογές - Βρετανία: Που και πως ψηφίζουν οι απόδημοι Έλληνες

Μια ημέρα νωρίτερα, όπως όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, καλούνται στις κάλπες όσοι ενεγράφησαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Για δεύτερη φορά, όπως συνέβη και στις εκλογές του Μαΐου, οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού που δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν στο τόπο διαμονής τους, είναι αυτοί του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως μετεδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης, σύμφωνα με τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού στην "Γηραιά Αλβιώνα" έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 5.624 πολίτες.

Πρόκειται για αύξηση που αγγίζει το 14% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση όπου είχαν καταφέρει να εγγραφούν 4.938 ψηφοφόροι.

Σε όλη την Βρετανία έχουν δημιουργηθεί 13 εκλογικά τμήματα: στο Λονδίνο 9 και από 1 σε Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Μπέρμιγχαμ, και Λιντς.

Πιο συγκεκριμένα:

Λονδίνο: έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 4.414 άτομα σε δύο εκλογικά κέντρα. Το πρώτο θα λειτουργήσει στο κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας (1Α Holland Park, W11 3TP), όπου θα ψηφίσουν εκλογείς με επίθετα που αρχίζουν από Α έως ΜΟΥΛ, και το δεύτερο στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου (3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton), όπου θα ψηφίσουν εκλογείς με επίθετα που αρχίζουν από ΜΟΥΝΤ έως Ω.

Εδιμβούργο: Έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 339 άτομα στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα που στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής ομώνυμης Εκκλησίας, 2 Meadow Ln, Edinburgh, EH8 9 NR.

Γλασκώβη: Έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 150 άτομα στο Ελληνικό Σχολείο του Αγ. Λουκά, το οποίο στεγάζεται στην ομώνυμη Εκκλησία, Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd, Glasgow G12 9LL.

Μπέρμιγχαμ: Έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 355 άτομα στο κτίριο της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας, Magnet Centre Park Approach, Birmingham B23 7SJ.

Ληντς,: Έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 366 άτομα στο κτίριο της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU.

Όπως μεταδίδει ο Ισαάκ Καριπίδης, στις προηγούμενες εκλογές το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων της Μεγάλης Βρετανίας που είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν ανήλθε στο 76,3%.

Σημειώνεται ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, σε όλες τις χώρες, ψηφίζουν το Σάββατο.

