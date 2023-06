Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ αναγγενιέται ως ο πραγματικός αντίπαλος της ΝΔ (εικόνες)

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του ολοκλήρωσε την προεκλογική εκστρατεία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επιτέθηκε σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε την στήριξη των πολιτών.

Από την πλατεία Ελευθερίας στη ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε την προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μιλώντας σε πολυπληθή κι ενθουσιώδη συγκέντρωση φίλων και ψηφοφόρων του κόμματός του

«Την Κυριακή 25 Ιουνίου έχουμε μόνο μια επιλογή: Να νικήσουμε!. Στις 25 Ιουνίου αναγεννιέται ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δύναμη που θα στείλει τον κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Θα γίνουμε ξανά, βήμα- βήμα, πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε χρέος να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς, που δίχασαν τον λαό μας και τον απογοήτευσαν. Να σπάσουμε τον μηχανισμό του φόβου και της επιλογής με μοναδικό κριτήριο το «μη χείρον βέλτιστον». Είναι η ώρα για τη νέα σύγχρονη Κεντροαριστερά. Αυτό είναι το ιστορικό χρέος μας στις κάλπες της 25ης Ιουνίου:Από εδώ, από την Κρήτη,να ξεκινήσει το ποτάμι της Νίκης.Όχι άλλα 4 χαμένα χρόνια με μια κυβέρνηση που η αλαζονεία της θα μεγαλώνει μέρα με την μέρα.Και μια αναποτελεσματική αντιπολίτευση. Τοξική, ανεύθυνη, χωρίς όραμα για την πατρίδα, που λειτουργεί ως χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η μάχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι η μάχη για να υπάρχει ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση. Ισχυρός αντίπαλος της συντήρησης, ισχυρός αντίπαλος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες ό,τι κόμμα κι αν ψηφίσαν στις προηγούμενες εκλογές να «πορευτούμε μαζί με ανθρωπιά απέναντι στον κυνισμό, με σοβαρότητα απέναντι στην αλαζονεία, με σιγουριά απέναντι στην αβεβαιότητα και με υπευθυνότητα απέναντι στην αναξιοπιστία», όπως είπε και πρόσθεσε: «Να πάρουμε μαζί απόφαση αλλαγής. Απόφαση κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας Σας καλώ να πάρετε την προσπάθεια στα χέρια σας .Να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνασπίτι -σπίτι, γειτονιά-γειτονιά σε κάθε πόλη της χώρας μέχρι την τελευταία ώρα. Έμειναν λίγες μέρες για να πετύχουμε αυτό που οι αντίπαλοι μας θεωρούσαν ακατόρθωτο. Να κάνουμε ξανά το κίνημά μας, τη Δημοκρατική Παράταξη, ξανά πρωταγωνιστή.Γνήσιο εκφραστή της αγωνίας και των ονείρων του ελληνικού λαού.Τον πραγματικό αντίπαλο της συντήρησης. Τον πραγματικό αντίπαλο της αναξιοκρατίαςΤον πραγματικό αντίπαλο της αδικίας.Ελάτε να δώσουμε πάλι το χρώμα της ελπίδας,το χρώμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας στο νησί μας!Το πράσινο, το πολιτικό χρώμα που ταιριάζει στην Κρήτη», εκφράζοντας έτσι την αισιόδοξία του για το αποτέλεσμα της κάλπης.

Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου των 27 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου , ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι ήταν ο ηγέτης που αναμόρφωσε την Ελλάδα.

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι ταυτίζει τον εαυτό της με τη σταθερότητα και την υπευθυνότητα αλλά είναι βαθιά αναξιόπιστη κι επικαλέστηκε την φθηνή επιδοματική πολιτική, όπως είπε, τις ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών , την αποδόμηση του ΕΣΥ και τη υπονόμευση των θεσμών.«Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται στα διαφημιστικά σποτ της Νέας Δημοκρατίας αυξήσεις κατά 25% στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά στις Βρυξέλλες δεσμεύεται για αυξήσεις μόλις 13%. Όπως αποκάλυψε ο κ. Σκυλακάκης, δεν υπάρχει «Μεσσίας». 'Αδικα κάποιοι περίμεναν τον κ. Μητσοτάκη με βάγια στους δρόμους», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσθέτοντας εξαπατά τους πολίτες και περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού.

Σφοδρή ήταν η επίθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο καταλόγισε ότι «διέψευσε όλες τις εύκολες υποσχέσεις ,που έδωσε μόνο και μόνο για να κατακτήσει την εξουσία.Η σεισάχθεια μετατράπηκε σε παράδοση των δανειοληπτών στα fundsΈπαιξαν με τους θεσμούς και επιτέθηκαν στις ανεξάρτητες αρχές». «'Αφησε ελεύθερο το πεδίο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν δίστασε να αμαυρώσει τις αξίες της αριστεράς ψαρεύοντας στα θολά νερά των δήθεν παραστρατημένων ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Τσίπρας υιοθέτησε προεκλογικά το σύνθημα «Δικαιοσύνη παντού», αλλά στα ψηφοδέλτια έχει -παρά την καταδίκη 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο- τον στενό συνεργάτη του, τον κ.Παππά. Κύριε Τσίπρα, κατάφερες να κάνεις τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη και αυτό δεν θα στο συγχωρέσει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Εξήγησε τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, για τη Παιδεία, την αξιοκρατία, το χώρο της Εργασίας επικρίνοντας έντονα τη ΝΔ ότι αύξησε το δημόσιο χρέος κατά περίπου 50 δισεκ. ευρώ μέσα στην τετραετία και οδήγησε σε αλματώδη αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών.

«Απέναντι σε αυτές τις αδιέξοδες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, προτείνουμε την ανάπτυξη Made in Greece, με ανακατεύθυνση των προτεραιοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης στη βάση ενός Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, που θα προωθεί την παραγωγή«, σημείωσε . Μίλησε για πληθωρισμό της κερδοσκοπίας τον οποίο ευνοεί η ΝΔ με την πολιτική της ενω τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τις μεγάλες αλλαγές, που χρειάζεται το κράτος, όπως έκανε με τη Διαύγεια ,την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και την αποκομματικοποίηση του κράτους με την επιλογή των Διοικήσεων οργανισμών και Νοσοκομείων με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και πενταετή θητεία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα θέματα της Υγείαες και του ΕΣΥ και δεσμεύτηκε πώς το ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι αυτό που μπορεί να το αναγεννήσει, ισχυρό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, διάθεση του 8-10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, κάλυψη όλων των κενών σε προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ειδική αναφορά και σε υψηλούς τόνους έκανε για τα κόκκινα δάνεια και την απόπειρα στιγματισμού του εκπροσώπου του κόμματος και υποψήφιου Επικρατείας, Δημήτρη Μάντζου καυτηριάζοντας τη καιροσκοπική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε. «Τις τελευταίες ώρες μέσα στον πανικό του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ξεπλύνει τις ευθύνες του. Ο καιροσκοπισμός σας καταδικάστηκε, κύριε Τσίπρα, αλλά εσείς παραμένετε αμετανόητος. Προσπαθεί να συμψηφίσει μια δικηγορική πράξη από τις χιλιάδες που κάνουν οι νέοι δικηγόροι, με το σκάνδαλο Πάτση, που είχε εισπρακτική εταιρεία και αγόρασε δάνεια 62,7 εκατομμυρίων ευρώ για μόλις 4,3 εκατομμύρια.Θέλει όμως να συμψηφίσει και τις δικές του ευθύνεςκαθώς ήταν αυτός που παρέδωσε δάνεια του ελληνικού λαού αξίας 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στα funds. 'Ανοιξε την κερκόπορτα για δάνεια συνεταιρισμών, όπως εδώ στο Ηράκλειο,οικογενειών και μικρομεσαίων. Ήταν αυτός που όταν το ΠΑΣΟΚ έφερνε το 2010 τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, καταψήφιζε χωρίς ντροπή.Χρειάζεται και άλλη απόδειξη γιατί ήσασταν και θα είστε ο χρυσός χορηγός της ΝΔ;» Προχώρησε ακόμη περισσότερο αποκαλώντας τον κ. Τσίπρα «πρωταθλητή της υποκρισίας», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

