Κολωνός - 12χρονη: δύο νέες συλλήψεις την Παρασκευή

Σε δύο νέες συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, ανεβάζοντας των αριθμό των κατηγορουμένων σε 36.

Ραγδαιες εξελίξεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σχετικά με την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Απογευματινές ώρες σήμερα, συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ 2 άνδρες για την υπόθεση μαστροπείας στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 43χρονος αλβανικής υπηκοόητας, και ένας 32χρονος πακιστανικής. Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 36 συλλήψεις.

Νωριτερα, προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν τέσσερις κατηγορούμενοι.





