Κλοπές: Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. "τσίμπησαν... ποντικούς" σε Πατήσια και Χολαργό (εικόνες)

Πώς εντοπίστηκαν και τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Πως έφτασαν οι Αρχές στον εντοπισμό τους.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται 4 άτομα, που έκλεβαν σπίτια σε Πατήσια και Χολαργό.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες (22-6-2023) στα Πατήσια, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο αλλοδαποί, 31 και 23 ετών για κλοπή κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους να εξέρχονται από εγκαταλελειμμένη οικία στην περιοχή των Πατησίων, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών απέρριψαν σάκο και τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Άμεσα οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους και έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή τους, στο σάκο που απέρριψαν αλλά και σε σάκο που βρέθηκε στην εγκαταλελειμμένη οικία από την οποία εξήλθαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

24,4 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

3 αεροβόλα πιστόλια,

περίστροφο ρέπλικα,

16 φυσίγγια,

21 φυσίγγια κρότου,

500 φυσίγγια,

χρηματικό ποσό,

15 μετάλλια, 3 κύπελλα και 2 τιμητικές πλακέτες σκοπευτικών αγώνων,

3 κινητά τηλέφωνα και tablet και

χάλκινο άγαλμα της ελευθερίας.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Πατησίων που επιλήφθηκε προανακριτικά.

Όπως προέκυψε, μέρος των ανωτέρω κατασχεθέντων είχε αφαιρεθεί έπειτα από διάρρηξη σε οικία στα Πατήσια, που έλαβε χώρα λίγο νωρίτερα από τη σύλληψη των κατηγορουμένων.

Ακόμα, συνελήφθησαν, πρωινές ώρες χθες (22-6-2023) στον Χολαργό, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο αλλοδαποί, 40 και 33 ετών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής από κοινού και κατ’ επάγγελμα.

Ειδικότερα, λίγο πριν τη σύλληψή τους οι συλληφθέντες διέρρηξαν οικία στην περιοχή του Χολαργού, έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη και ειδοποιήθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Προστρέξαντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορούμενους να εξέρχονται από την οικία, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν Τμήμα Ασφάλειας Παπάγου-Χολαργού.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κλειδί τύπου «πασπαρτού»,

2 κινητά τηλέφωνα και

χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες και στις δύο περιπτώσεις, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελία.

