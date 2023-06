Πολιτική

Εκλογές: Αυλαία με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

Ψηφίζουν σήμερα οι Έλληνες του εξωτερικού, ανοίγοντας την αυλαία των εκλογών του Ιουνίου.

Με την ψηφοφορία των Ελλήνων του εξωτερικού άνοιξε σήμερα η αυλαία των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου.

Οι 25.610 Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού και μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους, προσέρχονται στις κάλπες, σήμερα Σάββατο, μία ημέρα πριν από τις εκλογές στην ελληνική επικράτεια.

Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας είναι ανάλογος με εκείνον που ισχύει και εφαρμόζεται στο εσωτερικό της χώρας. Η διάρκεια της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα είναι από τις 7.00 μέχρι τις 19.00 τοπική ώρα.

Τα δύο εκλογικά τμήματα της Αυστραλίας (από ένα σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ) είναι αυτά που άνοιξαν πρώτα για τους ψηφοφόρους. Σε αυτά η εκλογική διαδικασία είναι σε εξέλιξη από τις 00:00 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας και ολοκληρώνεται στις 12:00 το μεσημέρι, καθώς η χώρα των καγκουρό έχει +7 ώρες διαφορά με την Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις τρεις πόλεις της δυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής, όπου συγκροτήθηκε από ένα εκλογικό τμήμα και συγκεκριμένα στο Λος 'Αντζελες και το Σαν Φραντσίσκο των ΗΠΑ και στο Βανκούβερ του Καναδά. Με δεδομένο ότι με αυτές τις πόλεις έχουμε -10 ώρες διαφορά, οι κάλπες εκεί θα ανοίξουν σήμερα στις 17:00 και θα κλείσουν στις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται στα συνολικά 102 εκλογικά τμήματα που συστάθηκαν σε 85 πόλεις 35 χωρών ανά την υφήλιο. Τα εκλογικά τμήματα συγκροτήθηκαν κυρίως σε κτίρια πρεσβειών και προξενείων των ελληνικών αρχών, αλλά και σε γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων, καθώς και σχολεία. Για τη συγκρότηση εκλογικού τμήματος σε μια πόλη, προϋπόθεση ήταν η εγγραφή τουλάχιστον 40 εκλογέων. Σε όσες πόλεις δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός, οι ψηφοφόροι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλη πόλη ή και χώρα.

Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός ψηφοφόρων του εξωτερικού είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικά τμήματα ευρωπαϊκών πόλεων και συγκεκριμένα σε Λονδίνο (4.414), Βρυξέλλες (1.716), 'Αμστερνταμ (1.055), Βέρνη (1.008), Λευκωσία (893), Παρίσι (836), Βερολίνο (810), Μόναχο (731), Χάγη (715) και Λουξεμβούργο (665).

Για την ακριβή διεύθυνση του εκλογικού τμήματος στο οποίο ψηφίζουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ψηφιακή πλατφόρμα «Μάθε πού Ψηφίζεις» στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών, ή να ενημερωθούν από τις τηλεφωνικές γραμμές 2131361500 και 2131313800, που λειτουργούν από τις 08:00 έως τις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Οι εκλογείς προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα τους έχοντας μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως την ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή το ελληνικό διαβατήριο τους. Η αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας που είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr.

Στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν και οι Έλληνες ναυτικοί, έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού των εκλογικών τμημάτων. Υποχρεούνται, όμως, να έχουν μαζί τους, εκτός από ταυτότητα ή διαβατήριο και το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο.

Για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται σταυροί προτίμησης δίπλα από ονόματα υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αυτές οι εκλογές διεξάγονται με λίστα. Πάντως τυχόν «σταυρωμένα» ψηφοδέλτια θα προσμετρώνται ως έγκυρα. Οι ψήφοι που καταγράφονται στα εκλογικά τμήματα εξωτερικού προσμετρώνται στο γενικό αποτέλεσμα για την κατανομή του συνολικού αριθμού των εδρών που αναλογούν σε κάθε κόμμα, καθώς και στο αποτέλεσμα για την κατανομή των εδρών Επικρατείας κάθε κόμματος.

Όταν κλείσουν οι κάλπες οι εφορευτικές επιτροπές δεν κάνουν διαλογή ψηφοδελτίων και εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο κάθε εκλογικό τμήμα. Όπως συνέβη και στις εκλογές του Μαΐου, θα περιοριστούν στην καταμέτρηση των φακέλων, χωρίς να τους ανοίξουν και θα ενημερώσουν το υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των ψηφισάντων. Οι εκλογικοί σάκοι με τα ψηφοδέλτια των ομογενών θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην ελληνική πρωτεύουσα και στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα ανοιχτούν και θα γίνει η διαλογή των ψήφων όταν κλείσουν οι κάλπες στην ελληνική επικράτεια.

