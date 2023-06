Κόσμος

Wagner: Αποστάτησαν και πήγαν με τανκς στη Ρωσία (βίντεο)

Κατά της Ρωσίας στράφηκε η παραστρατιωτική οργάνωση που πολεμούσε στην Ουκρανία. «Θα απελευθερώσουμε τους Ρώσους», είπε ο επικεφαλής τους.

Αποστασία κατά της Ρωσίας έκανε η στρατιωτική ομάδα Βάγκνερ, τα τανκς της οποίας έφυγαν από την Ουκρανία και βρίσκονται μέσα στη Μόσχα, «για να απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό», όπως διεμήνυσε σε μήνυμά του ο επικεφαλής της ομάδας, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Όπως είπε ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

?? Wagner PMC tanks have surrounded the Defence Ministry building in Rostov-on-Don pic.twitter.com/EgcFPbjDi5 — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμα που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram.

#BREAKING: Video surfaces online appearing to show municipal workers in #Rostov, #Russia simply doing their jobs as usual while PMC Wagner are setup outside the headquarters of the Southern Military District.



We live in a simulation.pic.twitter.com/yOep9vU7iG — Hexdline (@HexdlineNews) June 24, 2023

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε σε μήνυμά του ότι, στη Μόσχα διεξάγονται «αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες», μετά την ανακοίνωση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner ότι στασιάζει κατά του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

«Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας», αναφέρει ο Σομπιάνιν σε μήνυμά του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

It looks like that Wagner units are preparing to storm the headquarters of the Russian Souther Military district. They definitely control the streets and it appears that resistance is zero. This coup is in full swing.#Rostov #Russia #Coup pic.twitter.com/ywgrW4afbc — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Νωρίτερα κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι βομβάρδισε στρατόπεδα της οργάνωσης, στα μετόπισθεν του ουκρανικού μετώπου, προκαλώντας «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων».

«Πραγματοποίησαν πλήγματα, επιθέσεις με πυραύλους, στα στρατόπεδά μας. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαχητών μας σκοτώθηκε», είπε ο Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την υπηρεσία Τύπου του, υποσχόμενος να «απαντήσει» σε αυτές τις επιθέσεις που διατάχθηκαν, σύμφωνα με τον Πριγκόζιν, από τον ίδιο τον Ρώσο υπουργό Άμυνας.

«Αυτοί που σκότωσαν τα παλικάρια μας, που κατέστρεψαν τις ζωές πολλών δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών, θα τιμωρηθούν», είπε.

Wagner PMC may have shot down a Russian military helicopter in Voronezh. Mid-point between Rostov and Moscow. pic.twitter.com/YvHbWxdn9v — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας άμεσα διέψευσε ότι βομβάρδισε θέσεις της Wagner.

«Μηνύματα και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πριγκόζιν σχετικά με υποτιθέμενα "πλήγματα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στα μετόπισθεν της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner" δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν μια προβοκάτσια», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

«Σύμμαχος» της Βάγκνερ ο Χοντορκόφσκι

Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος εξόριστος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κάλεσε σήμερα να προσφερθεί βοήθεια στον επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος στασίασε χθες εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ιεραρχίας, προκειμένου να πολεμήσει το καθεστώς του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ναι, ακόμη κι ο διάβολος πρέπει να βοηθήσει εάν αποφασίσει να εναντιωθεί σε αυτό το καθεστώς! Αν αυτός ο γκάγκστερ (ο κ. Πριγκόζιν) θέλει να επιτεθεί στον άλλον (τον κ. Πούτιν), δεν είναι ώρα να μορφάσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο κ. Χοντορκόφσκι.

