Μέσι: Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής με τη λαμπρή καριέρα

Η πορεία του Λιονέλ Μέσι, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τον κόσμο.

Ο αργεντίνος Λιονέλ Μέσι (Lionel Messi) είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ποδοσφαιριστές και συναγωνίζεται με τον πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο για τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του 21ου αιώνα. Έχει αναδειχθεί έξι φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου από τη FIFA (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

Από το 2001 έως το 2021 αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα και από το 2004 στην πρώτη ομάδα του συλλόγου της Καταλωνίας (478 παιγνίδια - 440 γκολ), έχοντας κατακτήσει 4 Τσάμπιονς Λιγκ, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 10 Πρωταθλήματα Ισπανίας και 6 Κύπελλα Ισπανίας. Συνέχισε με μια όχι και τόσο επιτυχημένη καριέρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (2021-2023), με την οποία κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Γαλλίας (58 παιγνίδια, 22 γκολ). Στις 7 Ιουνίου 2023 η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι ενέταξε στην δύναμή της τον Μέσι, αλλά η μετεγγραφή του δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Με την Εθνική Αργεντινής, ο Μέσι έχει αγωνιστεί 175 φορές κι έχει επιτύχει 103 γκολ, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, που παρέμενε για χρόνια διακαής του πόθος.

Όχι ιδιαίτερα ψηλός (1,70 μ.) και σχετικά αδύνατος (67 κιλά), είναι πολύ δυνατός, ανθεκτικός και ευέλικτος μέσα στο γήπεδο. Αριστεροπόδαρος, ταχύς, με απόλυτο έλεγχο της μπάλας, είναι ικανότατος πασέρ και διεμβολιστής, όσο συμπαγής κι αν είναι η αντίπαλη άμυνα. Είναι δηλαδή ένα «ψευτοεννιάρι», σύμφωνα με την τρέχουσα ποδοσφαιρική ορολογία.

O Λιονέλ Αντρές Μέσι Κουτσιτίνι, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό του, γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1987 στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής, από γονείς ιταλικής καταγωγής. Ο πατέρας του Χόρχε Μέσι ήταν διευθυντής σ’ ένα εργοστάσιο χαλυβουργίας και η μητέρα του Σέλια Κουτσιτίνι εργαζόταν σε εργοστάσιο που κατασκεύαζε μαγνήτες.

Ο Λιονέλ, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, λάτρευε το ποδόσφαιρο και από τα έξι του άρχισε να παίζει μπάλα στην παιδική ομάδα της τοπικής Νιούελς Ολντ Μπόις. Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του νεαρού Μέσι προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που τον ενέταξε στη δύναμή της, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η οικογένεια Μέσι διατηρούσε δεσμούς με τη Βαρκελώνη μέσω συγγενών.

Έτσι, σε ηλικία 13 ετών, ο Λιονέλ Μέσι εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Βαρκελώνη και άρχισε να παίζει με την ομάδα Κ-14 της Μπαρτσελόνα. Με 21 γκολ σε 14 παιχνίδια για την ομάδα του, γρήγορα ξεχώρισε και άρχισε να ανεβαίνει γοργά στις πιο μεγάλες ομάδες του συλλόγου. Στα 16 του έκανε την παρθενική του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα σ’ ένα φιλικό.

Τη σεζόν 2004–2005, ο Μέσι, τότε 17 ετών, έγινε ο νεότερος παίκτης και σκόρερ στο ισπανικό πρωτάθλημα (La Liga). Το 2005 του δόθηκε ισπανική ιθαγένεια, που έγινε δεκτή με ανάμικτα συναισθήματα από τους Καταλανούς εθνικιστές οπαδούς της ομάδας. Την επόμενη χρονιά ο Μέσι και η Μπαρτσελόνα κέρδισαν το Τσάμπιονς Λιγκ.

Το παιγνίδι του Μέσι διαρκώς βελτιωνόταν και το 2008 ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ψηφοφορία για τη ανάδειξη του κορυφαίου Παίκτη της Χρονιάς. Στα μέσα του 2009, ο Μέσι έκλεισε μία ονειρεμένη σεζόν, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στο πρώτο «τρεμπλ» της ιστορίας της, την κατάκτηση δηλαδή του Πρωταθλήματος Ισπανίας, του Κυπέλλου Ισπανίας και του Τσάμπιονς Λιγκ. Σημείωσε 38 γκολ σε 51 αγώνες, κατά τη διάρκεια της σεζόν, και κέρδισε κατά κράτος τον Ρονάλντο στην ψηφοφορία για τον Παίκτη της Χρονιάς.

Στην αγωνιστική περίοδο 2009–2010, ο Μέσι σημείωσε 34 γκολ στους εγχώριους αγώνες και η Μπαρτσελόνα αναδείχτηκε και πάλι πρωταθλήτρια Ισπανίας. Κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» ως κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη και τη «Χρυσή Μπάλα», όπως είχε μετονομαστεί το βραβείο για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς.

Ο Μέσι οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Τσάμπιονς Λιγκ την επόμενη σεζόν και ο ίδιος κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη «Χρυσή Μπάλα». Τον Μάρτιο του 2012 πέτυχε το 233ο γκολ του για τη Μπαρτσελόνα κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ του συλλόγου σε ηλικία μόλις 24 ετών. Τελείωσε την αγωνιστική περίοδο 2011–2012 με 73 γκολ σε όλες τους διοργανώσεις, σπάζοντας το ρεκόρ του γερμανού Γκέρντ Μίλερ, που κρατούσε από το 1973, με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν σ’ ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η σεζόν-ορόσημο για τον Μέσι τον βοήθησε να κερδίσει για τέταρτη φορά τη «Χρυσή Μπάλα» και να καταρρίψει ένα ακόμη ρεκόρ.

Τα 46 γκολ που σημείωσε τη σεζόν 2012–2013 οδήγησαν την ομάδα του στην κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος. Το 2014 ήταν μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τον αργεντίνο άσσο. Έφτασε τα 370 γκολ με την κυανέρυθρη φανέλα, τα 72 στο Τσάμπιονς Λιγκ και τα 253 στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Ο Μέσι βοήθησε τη Μπαρτσελόνα να σημειώσει ένα ακόμη «τρεμπλ» τη σεζόν 2014–2015 (πρωτάθλημα και Κύπελλο Ισπανίας και Τσάμπιονς Λιγκ) και ο ίδιος τιμήθηκε για πέμπτη φορά με τη «Χρυσή Μπάλα». Τα επόμενα χρόνια ο Μέσι με τα γκολ και την ηγετική του προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο συνέχιζε να χαρίζει τίτλους (εγχώριους μόνο) στην Μπαρτσελόνα και το 2019 βραβεύτηκε με την έκτη «Χρυσή Μπάλα».

Παρά τη διπλή υπηκοότητα και την επαγγελματική του επιτυχία στην Ισπανία, οι δεσμοί του Μέσι με την πατρίδα του παρέμειναν ισχυροί. Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι μέλος διαφόρων ομάδων της Εθνικής Αργεντινής. Το 2005 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων και το 2008 αναδείχθηκε χρυσός ολυμπιονίκης το Πεκίνο. Το 2014 έφθασε με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε με 1-0 από τη Γερμανία. Ο ίδιος κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» ως ο καλύτερος παίχτης της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του Κόπα Αμέρικα το 2016, ο Μέσι πέτυχε το 55ο γκολ του με την εθνική κι έσπασε το ρεκόρ της Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε στον τελικό από τη Χιλή. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα της Αργεντινής σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης και ο Μέσι απογοητευμένος αποφάσισε να εγκαταλείψει την εθνική ομάδα. Η βραχύβια «συνταξιοδότησή» του διήρκεσε λιγότερο από δύο μήνες, προτού ανακοινώσει την επιστροφή του στην ομάδα, που επιβραβεύτηκε με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Εκτός αγωνιστικών χώρων, ο Λιονέλ Μέσι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της αθλητικής σόου-μπιζ και μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο οι αθλητές με τις μεγαλύτερες αποδοχές. Ο Μέσι αυξάνει κάθε χρόνο σημαντικά την περιουσία του από τις διαφημιστικές χορηγίες της Adidas. Πάντως, ένα σεβαστό ποσό από τα έσοδά του το δαπανά σε φιλανθρωπικές δράσεις για τα φτωχά παιδιά του κόσμου και εξ αυτού του λόγου είναι πρεσβευτής καλής θελήσεως της Unicef. Ο ίδιος είναι πατέρας τριών αγοριών από τον γάμο του με τη συντοπίτισσά του Αντονέλα Ροκούσο.

Το 2013 ο Μέσι και ο πατέρας του (που χειρίζεται τα οικονομικά του) κατηγορήθηκαν για φοροδιαφυγή, όταν μέσω εξωχώριων εταιρειών απέφυγαν να πληρώσουν φόρους ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά την καταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ στο ισπανικό κράτος, ο Μέσι και ο πατέρας του παραπέμφθηκαν σε δίκη και τον Ιούλιο του 2016 καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών έκαστος με αναστολή, ενώ τους επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές 2 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

