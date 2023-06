Παράξενα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Δεν…ήξερε πού έμπλεκε η 64χρονη δράστης διάρρηξης στον Μασταμπά…

Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στη περιοχή του Μασταμπά, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν μια ηλικιωμένη έπεσε θύμα διάρρηξης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα Ρομά 64 ετών, μπήκε στο σπίτι της 76χρονης γυναίκας, και έκλεψε από τη τσάντα της το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Όμως, η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την γυναίκα , και άρχισε να την κυνηγάει, προκειμένου να πάρει πίσω τα χρήματά της!

Κατά τη διάρκεια της… καταδίωξης, ένας διανομέας που περνούσε από το σημείο, ξεκίνησε και αυτός να κυνηγά την 64χρονη, η οποία μάλιστα του πέταξε μια πέτρα, για να τον αποφύγει!

Τελικά, η 64χρονη συνελήφθη από την Άμεση Δράση και το ποσό των 200 ευρώ επεστράφη στην 76χρονη παθούσα.

Πηγή: neakriti.gr

