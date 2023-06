Κόσμος

“Έτη Κύπρου”: Ολοκλήρωση με βράβευση επιφανών Κυπρίων από το AHEPA Βρυξελλών

Για την προσφορά τους στην Ευρώπη και την Κύπρο βραβεύτηκαν τρεις Κύπριοι πολίτες.

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Λευκωσίας και σε κλίμα συγκινησιακά φορτισμένο, το τμήμα AHEPA Βρυξελλών

'Ευρωπαϊκός Αετός' βράβευσε την Πέμπτη 22 Ιουνίου για την προσφορά τους στον Ελληνισμό και στην Κύπρο, μέσα από τα καθήκοντα και

την εν γένει δράση και παρουσία τους στις Βρυξέλλες:





(1) την κα Ανδρούλλα Βασιλείου, πρώην Επίτροπο αρχικά για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή και, στη συνέχεια για την Παιδεία και τον Πολιτισμό,

(2) τον κ. Πανίκο Πούρο, πρώην Συντονιστή και Επικεφαλής στο υπηρεσιακό επίπεδο των διαπραγματεύσεων για ένταξη της Κύπρου στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρώην μέλος του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. για την Ανταγωνιστικότητα, τη Γεωργία, Αλιεία και

Περιβάλλον,

(3) καθώς και τον κ. Δημήτρη Θεοφυλάκτου, Πρέσβη και πρώην πρόεδρο της ομάδας για διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια και ανθρωπιστικά θέματα του Συμβουλίου της Ε.Ε.





Τις τιμητικές πλακέτες παρέδωσε ο Πρόεδρος του τμήματος Πόλυς Ανδρέας Κωνσταντίνου παρουσία του Προέδρου του Board of Governors Α.Αθανασίου.



Με την εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των πυλών της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης,

ολοκληρώνονται και τα «Έτη Κύπρου» που κήρυξε η AHEPA Βρυξελλών για την περίοδο 2021-2023 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων παρουσίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ε.Ε. τον Μάιο του 2023.





Κατά την διάρκεια των «Ετών Κύπρου» πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες για την Κύπρο

και τιμήθηκαν προσωπικότητες και στελέχη της Κυπριακής, Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που

συνέβαλαν, συχνάκις αθόρυβα αλλά πάντοτε αποτελεσματικά, στην επιτυχή διαχείριση των προκλήσεων που η Κύπρος και ο υπόλοιπος Ελληνισμός κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.