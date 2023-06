Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πώς δημιούργηθηκε ο ιός - Τι λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Δημιουργήθηκε κορονοϊός σε εργαστήριο της Κίνας; Τι λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο νέος κορονοϊός δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαβεβαιώνουν σε έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο νέος κορονοϊός δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα, χωρίς να αποφαίνονται για την προέλευση της πανδημίας.

Η Ουάσινγκτον σημειώνει ότι δεν είχε καμία πληροφορία που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό που προέκυψε πρόσφατα, σύμφωνα με τον οποίο τρεις επιστήμονες του εργαστηρίου ιολογίας της Ουχάν βρίσκονταν μεταξύ των πρώτων που προσβλήθηκαν από την COVID-19 και θα μπορούσε να έχουν δημιουργήσει τον ιό.

Το γραφείο που συντονίζει το σύνολο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ODNI γράφει στην έκθεση αυτή που αποχαρακτηρίστηκε ότι επιστήμονες του εργαστηρίου έκαναν γενετικά πειράματα σε κορονοϊούς συγγενείς του COVID-19.

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης αυτής που προορίζεται για το Κογκρέσο έρχεται τρεις μήνες αφού κοινοβουλευτικοί ζήτησαν περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτά που γνωρίζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για την προέλευση της COVID-19, η οποία εμφανίστηκε στην Κίνα στα τέλη του 2019.

Το ODNI, αν και αποκλείει την θεωρία της γενετικής μηχανικής, βεβαιώνει ότι οι διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών χωρίζονται ανάμεσα σε δύο θεωρίες, χωρίς να αποφαίνεται σχετικά με κάποια από αυτές: φυσική εμφάνιση της πανδημίας, για παράδειγμα μέσω της μετάδοσης από ζώο, και κατά λάθος διαρροή από εργαστήριο.

Οι κορονοϊοί που μελετώνταν στο εργαστήριο της Ουχάν, μαζί με τον κινεζικό στρατό, "ήταν πολύ μακρινοί για να έχουν παίξει ρόλο στη δημιουργία του SARS-CoV-2", επισημαίνεται στην έκθεση, στην οποία απορρίπτεται κατηγορηματικά η υπόθεση ενός βιολογικού όπλου.

Η έκθεση αυτή αντικρούει επίσης τη θεωρία, σύμφωνα με την οποία, τρεις από τους επιστήμονες που εργάζονταν πάνω σε κορονοϊούς σε αυτό το εργαστήριο προσβλήθηκαν από την COVID-19 μόλις εμφανίστηκε.

Η Ουάσινγκτον σημειώνει ότι κάποιοι ερευνητές αρρώστησαν το φθινόπωρο του 2019, ορισμένοι με συμπτώματα της COVID-19, άλλοι όχι. Η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών "εξακολουθεί να εκτιμά ότι αυτή η πληροφορία ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει κάποια υπόθεση για την προέλευση της πανδημίας, καθώς τα συμπτώματα των ερευνητών θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πολλές ασθένειες", επισημαίνεται επίσης στην έκθεση.

Η πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας προτάσσει την υπόθεση μιας μετάδοσης από άγριο ζώο.

