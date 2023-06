Πούτιν για Wagner: Προδοσία και πισώπλατη μαχαιριά η ανταρσία

Διάγγελμα έκανε ο Πρόεδρος της Ρωσίας μετά την ανταρσία των μισθοφόρων της Wagner, που έχουν καταλάβει στρατιωτικές θέσεις - κλειδιά στην πόλη Ροστόφ.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού, τονίζοντας πως χρειάζεται ενότητα όλων των δυνάμεων και να παραμεριστούν οι διαφορές.

Κάλεσε όσους εξαπατήθηκαν να εγκαταλείψουν την ανταρσία της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, που χαρακτήρισε πισώπλατη μαχαιριά.

Ο κ. Πούτιν πρόσθεσε πως η χώρα είναι αντιμέτωπη με προδοσία, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι μαχητές της Βάγκνερ είναι, κατ’ αυτόν, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς. «Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές.

Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πολύ αυστηρή, πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε.

Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη.

