Eνδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους

Σκηνικό άγριας βίας οδήγησε σε μηνύσεις και σύλληψη. Δραματικός μάρτυρας και θύμα το παιδί.

Συναγερμός στις Αρχές, για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με σχετική καταγγελία ένας 52χρονος, χτύπησε την εν διαστάσει σύζυγό του και τον γιο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος μετέβη στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όπου τσακώθηκαν και στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να χτύπησε την 48χρονη, αλλά και τον 11χρονο γιο τους.

Ωστόσο χθες Παρασκευή, όποτε και συνελήφθη ο 52χρονος, φέρεται να σημειώθηκε νέο «θερμό» επεισόδιο και με τον κουνιάδο του με αφορμή το περιστατικό, με τον 52χρονο στη συνέχεια να προχωρά σε μήνυση σε βάρος του, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο.

Ο 52χρονος, πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία να τον βαραίνουν.

