Κορινθία: Δύο πνιγμοί σε λίγες ώρες

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, όπου είχαν πάει για να κολυμπήσουν.

Δυο άνθρωποι, ηλικίας 78 και 77 ετών ανασύρθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, όπου είχαν πάει για να κολυμπήσουν, στην παραλία Λουτρακίου και στην παραλία Βραχατίου.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γύρω στις 11:00 π.μ. του Σαββάτου από τη θάλασσα στην παραλία Βραχατίου μία 77χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου, που διενεργεί τη προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Πηγή: korinthostv

