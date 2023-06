Κόσμος

Wagner – Πριγκόζιν σε Πούτιν: Σύντομα θα έχουμε νέο Πρόεδρο

Πραξικοπηματική αντίδραση του επικεφαλής των μισθοφόρων στο διάγγελμα του Πούτιν. Χάος προμηνύεται στη Ρωσία.

«Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο», ήταν η απάντηση του Πριγκόζιν στο διάγγελμα του Πούτιν.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε νωρίτερα του μαχητές της Wagner να «σταματήσουν τις εγκληματικές ενέργειες», κατηγορώντας τους για προδοσία και προειδοποιώντας τους με τιμωρία.

Αντίστοιχα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χαρακτήρισε τη στάση που κήρυξε ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης «ένοπλη εξέγερση» και κάλεσε τους μαχητές της να μην υπακούσουν στις εντολές του επικεφαλής τους.

Οι μισθοφόροι ωστόσο, έχουν ήδη καταλάβει την πόλη Ροστόφ, όπου βρίσκεται και το αρχηγείο του Ρωσικού Στρατού.

Ο ρωσικός στρατός διεξάγει σήμερα επιχειρήσεις "μάχης" στην περιφέρεια Βορονέζ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

"Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης", διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Downtown Rostov next to the Southern Military District headquarters occupied by Wagner PMC. pic.twitter.com/tygpCqr7iL — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

