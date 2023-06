Πολιτική

Εκλογές: Ο Μητσοτάκης για καφέ στην Ερμού (εικόνες)

Ο πρόεδρος της ΝΔ σε χαλαρή συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Πού θα ασκήσει το πολιτικό του δικαίωμα.

Στην καθιερωμένη πλέον συνάντηση του με τους πολιτικούς συντάκτες, που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο πρωθυπουργός έκανε μια χαλαρή κουβέντα μαζί τους σε καφέ στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για τα κόμματα που ενδέχεται να μπουν στην Βουλή μετά από αυτές τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «κανείς δεν ξέρει πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Δεν είμαι σίγουρος αν όσοι λένε σε μια δημοσκόπηση ότι θα ψηφίσουν μικρότερα κόμματα, αν θα το κάνουν. Από πέντε ως οχτώ κόμματα, κανείς δεν ξέρει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφίσει στο 361ο εκλογικό τμήμα, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξης Τσίπρας θα ψηφίσει στο 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, στην Κυψέλη.

