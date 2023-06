Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Βόλτα στην αγορά Μοδιάνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαλαρή βόλτα στην αγορά Μοδιάνο και καφέ με δημοσιογράφους περιελάμβανε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η τελευταία μέρα πριν το άνοιγμα της κάλπης. Πού θα ψηφίσει.

-

Χαλαρή βόλτα στην αγορά Μοδιάνο και καφέ με δημοσιογράφους της Βόρειας Ελλάδας περιελάμβανε για τον Αλέξη Τσίπρα η τελευταία μέρα πριν το άνοιγμα της κάλπης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περπάτησε στην πόλη και την αγορά και συνομίλησε με πολίτες, ενώ στη συνέχεια απόλαυσε λίγες ώρες χαλάρωσης, στη στοά Μοδιάνο. Ο κ. Τσίπρας είχε μία ευχάριστη συζήτηση με τους ρεπόρτερ και τους πολιτικούς συντάκτες για θέματα της πόλης, περιστατικά της προεκλογικής περιόδου αλλά και τις αυριανές εκλογές.

Μάλιστα, σε δήλωση του είπε πως επέλεξε αυτήν την ημέρα να την περάσει στην Θεσσαλονίκη υπογραμμίζοντας τη σημασία του περιφερειακού Τύπου. Τόνισε, δε, πως οι πολίτες θα πάρουν αύριο τις σωστές αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας

.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου, η γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Ράνια Σβίγκου, ο αναπληρωτής γραμματέας Γιώργος Βασιλειάδης και ο γραμματέας της ΝΕ Α' Θεσσαλονίκης Κώστας Αμπατζάς.

Ο Αλέξης Τσίπρας, θα ψηφίσει στο 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, στην Κυψέλη.

Ειδήσεις σήμερα

Πάτρα: Συνοδός ασθενή έδειρε νοσηλεύτρια

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα - Τι ισχύει με το Μηχανογραφικό