Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίματα, κοντά σε χωματερή. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι του Σαββάτου, για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα, κοντά σε χωματερή και δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

