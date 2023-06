Κόσμος

Wagner - Ρωσία: οι φόβοι για επέλαση και ο Πούτιν

Χάος στη Ρωσία μετά την ανταρσία της Wagner. Η στήριξη στον Ρώσο πρόεδρο.

Ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν σήμερα μία θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα “Vedomosti”.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

Ο Μ4 οδηγεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Μόσχα: Ο πρόεδρος Πούτιν παραμένει και εργάζεται στο Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εργάζεται στο Κρεμλίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ο πρόεδρος εργάζεται στο Κρεμλίνο», διαβεβαίωσε ο Πεσκόφ, διαψεύδοντας φήμες που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος έφυγε από τη Μόσχα λόγω της ανταρσίας της Wagner.

Ο Πούτιν σε διάγγελμά του νωρίτερα σήμερα τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που επιτρέπει την φυλάκιση για 30 ημέρες όσων παραβιάζουν τον στρατιωτικό νόμο σε μέρη όπου αυτός έχει επιβληθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πριγκόζιν: οι μαχητές κατέλαβαν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ χωρίς να πέσει "σφαίρα"

Ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ότι οι μαχητές του δεν χρειάστηκε να ρίξουν ούτε μια σφαίρα για να καταλάβουν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ,

Σε ένα νέο ηχητικό μήνυμα είπε ότι οι άνδρες του δέχθηκαν ωστόσο πυρά από πυροβολικό και ελικόπτερα καθ' οδόν προς το Ροστόφ.

Τόνισε ότι πιστεύει ότι έχει τη στήριξη του ρωσικού λαού σε αυτό που αποκαλεί «πορεία για τη δικαιοσύνη».

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας της Ρωσίας, SVR, δήλωσε ότι είναι σαφές ότι αυτό που χαρακτήρισε ως μια απόπειρα αποσταθεροποίησης της κοινωνίας και πυροδότησης ενός αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου απέτυχε, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ναρίσκιν αναφερόταν σε αυτό που οι ρωσικές αρχές αποκαλούν ένοπλη ανταρσία του αρχηγού της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Πούτιν-Ερντογάν

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στη ρωσική ηγεσία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IFAX επικαλούμενο πηγές του Κρεμλίνου.

Λευκορωσία-ανταρσία της Βάγκνερ: Το Μινσκ επιβεβαιώνει τη συμμαχία του με τη Μόσχα

Το Συμβούλιο Ασφάλειας της Λευκορωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι το Μινσκ εξακολουθεί να είναι σύμμαχος της Ρωσίας και ότι οι εσωτερικές διαμάχες “είναι ένα δώρο για τη Δύση, συνολικά”.

Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε σε αντίδραση για την ανταρσία της Wagner στη Ρωσία”.

Ουκρανία: Η ένοπλη ανταρσία στην Ρωσία αποτελεί μια "ευκαιρία" για εμάς

Η Ρωσία ξεκίνησε μια διαδικασία που οδηγεί στην αυτοκαταστροφή της με το να εισβάλλει στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, για την οποία, η ανταρσία της Wagner αποτελεί μια «ευκαιρία» για τη χώρα της.

«Μας πολεμούν αλλά αυτοκαταστρέφονται», τόνισε η Μαλιάρ με ανάρτηση στο Telegram. «Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Ένα παράθυρο ευκαιρίας», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία συνεχίζει να εργάζεται για τη «νίκη».

