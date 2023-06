Wagner - Ανταρσία στην Ρωσία: τι γνωρίζουμε εως τώρα

Το χρονικό της ανταρσίας που έχει "ταράξει" τις ισορροπίες στη Ρωσία. Πώς ξεκίνησαν όλα και ποια είναι τώρα η κατάσταση.

Ο ανοικτός πόλεμος που ξέσπασε από χθες το βράδυ ανάμεσα στην ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner και τη ρωσική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία οδηγεί σε αχαρτογράφητα νερά.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε να συντρίψει μια ένοπλη ανταρσία, αφού ο αρχηγός της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Ακολουθεί ένα σύντομο χρονικό των γεγονότων όπως αυτά έχουν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ η οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία.

Παρασκευή

Σάββατο

The #RussianArmy roadblocks are being bypassed easily as #WagnerGroup enter #Moscow oblast



Reportedly #Wagner is only two hours away from the city itself pic.twitter.com/ZGDwtwMA9n