Θεσσαλονίκη – φίδι: Γυναίκα οδηγός ταξί άνοιξε το καπό κι έπαθε σοκ

Η επαγγελματίας οδηγός βρέθηκε μπροστά σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο θέαμα.

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκε μια οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στην ομάδα “Θεσσαλονίκη – Τα Καλά, τα Στραβά και τα Ανάποδα”, εντόπισε φίδι να έχει βρει καταφύγιο στο καπό του ταξί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Τριανδρίας.

Ο Στέλιος Γερονυμάκης και την Ελευθερία Βεκίλογλου, εθελοντές της ομάδας για τη διάσωση όλων των ζώων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου “Animal Rescue and Defence Squad”, έσπευσαν στο σημείο και απομάκρυναν το φίδι.

