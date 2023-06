Κόσμος

Wagner - Ερντογάν σε Πούτιν: είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί...

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, με αφορμή τα γεγονότα στην Ρωσία.

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον οποίο συζήτησε την εξέγερση της ομάδας Βάγκνερ στη Ρωσία.

Σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν «είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία της δράσης με κοινή λογική. Τονίστηκε ότι κανείς δεν πρέπει να αναλάβει αποστολή για όσα συνέβησαν στη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι σε αυτό το πλάισιο εμείς, ως Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για την ειρηνική επίλυση των γεγονότων το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

