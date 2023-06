Πολιτική

Εκλογές: ο Ανδρουλάκης σε γεύμα με στελέχη στην Κρήτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφτηκε τον Προφήτη Ηλία, την Αγία Βαρβάρα, και το μεσημέρι γευμάτισε στον Κρουσώνα.

-

Στον Κρουσώνα του Ηρακλείου Κρήτης γευμάτισε με στελέχη, συγγενείς και φίλους ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Από τη συντροφιά δεν έλλειψε η κρητική μουσική.

Αύριο ο κ. Ανδρουλάκης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Αρκαλοχώρι και θα επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα το μεσημέρι για τις ανακοινώσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Λάρισα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία (εικόνες)

Πάτρα: Συνοδός ασθενή έδειρε νοσηλεύτρια