Αθλητικά

Τουρνουά Βερολίνου: η Σάκκαρη “λύγισε” και έμεινε εκτός τελικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς.

-

Η έλλειψη καθαρού μυαλού σε κρίσιμα σημεία του αγώνα (σ.σ. ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ όπου προηγήθηκε με 5-3 και είχε το σερβίς), τα αβίαστα λάθη και η κούραση είχαν ως αποτέλεσμα να φύγει με σκυμμένο το κεφάλι η Μαρία Σάκκαρη για 5η φορά σε ημιτελικό τουρνουά της WTA εντός του 2023.

Μετά από σκληρή μάχη που κράτησε 2 ώρες και 16 λεπτά, η Ντόνα Βέκιτς (νο23 στον κόσμο) επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό του Berlin Open με 2-0 σετ (6-4, 7-6 (8) της Σάκκαρη και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής (25/06), όπου θ΄ αντιμετωπίσει τη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Αλεξαντρόβα και την Κβίτοβα.

Η 9η συνάντηση της Σάκκαρη με την Βέκιτς στο tour ανέδειξε νικήτρια την τενίστρια από την Κροατία, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ της απέναντι στην καλή της φίλη σε 6-3. Ήταν πιο «έτοιμη» πνευματικά από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, πίεσε περισσότερο την αντίπαλό της και στο φινάλε πανηγύρισε δικαιολογημένα.

Με δύο μπρέικ έναντι ενός της Σάκκαρη, η Ντόνα Βέκιτς έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4, υποχρεώνοντας την καλή της φίλη στην πρώτη της απώλεια στο Berlin Open.

Η 26χρονη τενίστρια από την Κροατία έκανε μπρέικ στο 5ο game, προηγήθηκε με 3-2, αλλά η Σάκκαρη «απάντησε» άμεσα και ισοφάρισε (3-3). Με νέο μπρέικ στο σερβίς της Ελληνίδας, η Βέκιτς προηγήθηκε 4-3, κρατώντας το δικό της έφτασε στο 5-3.

Το νο8 της WTA έμεινε στο ματς (5-4) και είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά ενώ έφτασε τρεις φορές σε μπρέικ πόιντ, δεν κατάφερε να κλείσει το 10ο game. Η Βέκιτς έμεινε όρθια και με 6-4 πήρε... κεφάλι στον ημιτελικό (1-0).

Πολύ μεγάλη μάχη έγινε και στο δεύτερο σετ, με την Σάκκαρη να ξεκινά με μπρέικ, να προηγείται με 2-0, αλλά η Βέκιτς δεν την άφησε να προηγηθεί με 3-0 και ισοφάρισε (2-2).

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε καθοριστικό μπρέικ στο 8ο game και προηγήθηκε με 5-3, ωστόσο, αν και είχε την ευκαιρία να κλείσει το σετ στο σερβίς της και να ισοφαρίσει, εντούτοις η αθλήτρια από την Κροατία έκανε μεγάλο μπρέικ και κρατώντας το σερβίς της στη συνέχεια «έγραψε» το 5-5.

Τα πάντα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου μετά από σκληρή μάχη η Βέκιτς έφτασε στο 10-8 και στη νίκη με 2-0 σετ και, πλέον, σε ένα 24ωρο θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό της γερμανικής πρωτεύουσας.

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Λάρισα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μύκονος: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε οικοδομή