Κόσμος

Ο ΑΝΤ1 στη Μόσχα: τι συμβαίνει τωρα στη Ρωσία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το κλίμα στην Μόσχα και τη σχέση του Πριγκόζιν με τον Πούτιν, μίλησε στον ΑΝΤ1 η Έλενα Σουπόνινα.

-

Με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ρωσία μετά την ανταρσία της μισθοφορικής ομάδας Wagner εναντίον του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση στη Μόσχα η Έλενα Σουπόνινα, Πολιτική αναλύτρια, Σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Μόσχας.

Μεταξύ άλλων, η πολιτική αναλύτρια περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην ρωσική πρωτεύουσα αλλά και στις πόλεις που έχει επελάσει η ομάδα Wagner αλλά και τη σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Η Έλενα Σουπόνινα, ανέφερε: “Διαφορετικές ομάδες της ομάδας Wagner υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Ρωσίας με το βασικό από αυτή να είναι στο Ροστόφ, μακριά από τη Μόσχα. Υπάρχει ομάδα στο Λίπετσκ, που είναι κοντά στην Μόσχα, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στη Μόσχα, καθώς υπάρχει στρατός για αστυνομία.”

Όσον αφορά τον επικεφαλής της ομάδας Wagner και την σχέση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χαρακτηριστικά: “Ο κ. συνάντησε τον Πούτιν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν επιχειρηματίας, ποτέ δεν ήταν στον κύκλο του Πούτιν αλλα είχε καλές σχέσεις με τους αξιωματούχους του και έχει κάποιους συμμάχους στον ρωσικό στρατό. Ένας από αυτούς, είναι στρατηγός και εξαιτίας αυτής της σχέσης η κατάσταση είναι τεταμένη. Δεν έχει αποσαφηνιστεί η στήριξη που έχει μέσα από την κυβέρνηση και τους ρώσους ολιγάρχες. Έχει κάποια υποστήριξη μεταξύ των ολιγαρχών, αλλά το πιο επικίνδυνο είναι ότι μπορεί να έχει διασυνδέσεις με κάποιους στρατιωτικούς.”

Όπως τόνισε, το θέμα έχει να κάνει περισσότερο με τις προεδρικές εκλογές του 2024 και όχι τόσο με την κόντρα με τον Σοϊγκού. “Δεν είναι πραξικόπημα, γιατί δεν είναι στρατός” είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στο κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στη Μόσχα, η αναλύτρια τόνισε πως “υπάρχει επιπρόσθετος στρατιωτικός εξοπλισμός και δυνάμεις, ακόμη και στην Κόκκινη Πλατεία, όχι όμως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Μόσχα η κατάσταση είναι σταθερή και αρκετά καλή. Η κατάσταση είναι διαφορετική στον Νότο και σε πόλεις όπως το Λίπετσκ και το Ροστόφ."

“Από τους πολίτες υπάρχουν κάποιοι υποστηρικτές του Πριγκόζιν αλλα δεν είναι πολλοί. Μετά την απόφασή του αυτή, δεν είμαι σίγουρη ότι θα παραμείνουν οι υποστηρικτές του, γιατί ο κόσμος της Ρωσίας, δεν είναι υπέρ της εσωτερικής διαμάχης, λόγω των γεγονότων του '17”, δήλωσε η πολιτική αναλύτρια.

Τέλος ανέφερε ότι πιστεύει ότι όλο αυτό θα σταματήσει σύντομα.

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Λάρισα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία (εικόνες)

Πάτρα: Συνοδός ασθενή έδειρε νοσηλεύτρια