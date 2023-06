Life

Ο Τομ Κρουζ στον ΑΝΤ1 για τις "Επικίνδυνες Αποστολές" (βίντεο)

Τι είπε ο γνωστός ηθοποιός στον ΑΝΤ1 για τη νέα ταινία "Επικίνδυνων Αποστολών".

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Κατά τη διάρκεια ενός εγκάρδιου χαιρετισμού, ο δημοφιλής ηθοποιός, ανέφερε: "Χαίρομαι που σε γνωρίζω Τομ Κρουζ από την Αμερική. Χαίρομαι που σε γνωρίζω και εγώ. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Αγαπώ την Ελλάδα. Το Ελληνικό φαγητό, τους Έλληνες."



Για πάνω από 40 χρόνια πρωταγωνιστεί σε ταινίες του Χόλυγουντ.

Οι «Πονηρές Δουλειές ενός Πρωτάρη» περάσαν μέσα από το «Τοπ Γκαν» για να δουν το «Χρώμα του Χρήματος» ενώ αργότερα για τον «Άνθρωπο της Βροχής» ήταν «Ζήτημα Τιμής» να διηγηθεί τη ζωή του «Τελευταίου Σαμουράι». ( μετά από κάθε τίτλο ταινίας αν είναι δυνατόν να μπαίνουν μερικά αποσπάσματα από την ταινία)

Και αυτές είναι μερικές από τις ταινίες που έχουν κάνει τον Τομ Κρουζ έναν από τους διασημότερους ηθοποιούς της γενιάς του με παγκόσμια ακτινοβολία.

Ίσως όμως ο πιο διάσημος ρόλος του να είναι αυτός του ‘Ιθαν Χαντ στην επιτυχημένη σειρά ταινιών «Επικίνδυνη Αποστολή». Εδώ στο Λονδίνο ήδη πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της 7ης ταινίας της σειράς ενώ στην Ελλάδα αναμένεται στα μέσα Ιουλίου.



Για τη νέα ταινία των «Επικίνδυνων Αποστολών» να ξεχωρίζει από τις άλλες της σειράς ο ηθοποιός ανέφερε: "Αυτή είναι μεγαλύτερη. Είναι πιο χλιδάτη. Είναι μια τεράστια επική περιπέτεια δύο επεισοδίων. Το εύρος της ταινίας είναι πολύ μεγάλο. Κάνω τις ταινίες μου για το σινεμά για την μεγάλη οθόνη. Αυτή η ταινία δεν έχει προηγούμενο."

Η νέα «Επικίνδυνη Αποστολή» αποτελεί μια άτυπη διλογία που υπερβαίνει ό,τι είχαμε δει μέχρι σήμερα από αυτού του είδους του σινεμά.

