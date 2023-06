Life

Θεσσαλονίκη - Pride: η “πολύχρωμη” παρέλαση και οι εντάσεις (εικόνες)

Εικόνες από την παρέλαση υπερηφάνειας στην Θεσσαλονίκη. Εντάσεις προκλήθηκαν από ανήλικους.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Η παρέλαση "υπερηφάνειας", ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.

Με το σύνθημα ανήκω σε μένα, για 11η χρονιά, το Θεσσαλονίκη pride, ψηφίζει, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που έχει ο καθένας για το σώμα του.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνοντα, αυτή την ώρα, με την μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Ένα πολύχρωμο ποτάμι, ξεχύθηκε, στους δρόμους της πόλης. Στην κορυφή της πορείας βρισκόταν η μεγάλη χρωματιστή σημαία του pride, τα τύμπανα, δίνουν το ρυθμό και άνθρωποι κάθε ηλικίας, συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή.

Η σημερινή πορεία, είναι καα πρόβα generale, λένε οι διοργανωτές, για το euro pride που το 2024 θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 40.000 επισκέπτες.

Μικροένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της «παρέλασης υπερηφάνειας» που πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 11ου Thessaloniki Pride.

Όταν η παρέλαση έφτασε στο ύψος του αγάλματος Βότση, πλησίον του Λευκού Πύργου, ομάδα νεαρών ατόμων, στην πλειονότητα τους ανήλικα, πέταξε πέτρες προς ένα από τα φορτηγά που συμμετείχαν ενώ εξύβρισαν τους συμμετέχοντες.

Ακολούθησαν αντεγκλήσεις μεταξύ ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία και της ομάδας των νεαρών που ξεκίνησαν το επεισόδιο.

Με την παρέμβαση δυνάμεων της Αστυνομίας οι νεαροί απομακρύνθηκαν και τα πνεύματα ηρέμησαν.

