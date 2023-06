Πολιτική

Εκλογές 2023: Μειωμένη η συμμετοχή των Ελλήνων στην Κύπρο

Οι κάλπες για τους Έλληνες του εξωτερικού άνοιξαν σήμερα, Σάββατο και η συμμετοχή στην Κύπρο ήταν αισθητά μειωμένη σε σχέση με τις εκλογές του Ιούνη.

1260 από σύνολο 1543 εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους προσήλθαν στα πέντε εκλογικά κέντρα της Κυπριακής Δημοκρατίας που στήθηκαν για τις βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας, γεγονός που συνεπάγεται προσέλευση της τάξεως του 81.6%.

Συγκεκριμένα, στο Α’ εκλογικό τμήμα Λευκωσίας, από τους 437 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 363. Στο β’ εκλογικό τμήμα Λευκωσίας από τους 456 ψήφισαν οι 366.

Στη Λάρνακα, από τους 242 εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψήφισαν οι 205. Στη Λεμεσό, ψήφισαν 246 από σύνολο 313, ενώ στην Πάφο, 80 πολίτες από σύνολο 95 εγγεγραμμένων προσήλθαν στις κάλπες.

Σημειώνεται ότι στις εκλογές της 20ης Μαΐου, η προσέλευση ήταν 91.6 τοις εκατό.

