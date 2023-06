Σελένα Γκόμεζ: Ο ρόλος που μου άλλαξε τη ζωή

Life

«Ευχαριστώ το Παρίσι που ήταν το σπίτι μου για δύο μήνες! Λάτρεψα κάθε στιγμή», αναφέρει σε ανάρτηση της η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Η Αμερικανίδα σταρ Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) με αφορμή την ολοκλήρωση των δίμηνων γυρισμάτων για την επερχόμενη ταινία «Emilia Perez» έκανε μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτοντας αρκετά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα στην Πόλη του Φωτός.

«Ευχαριστώ το Παρίσι που ήταν το σπίτι μου για δύο μήνες! Λάτρεψα κάθε στιγμή», έγραψε στη λεζάντα η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, λίγες μέρες μετά την είδηση ότι θα συνεργαστεί αμέσως μετά με τον Τζόρνταν Πιλ (Jordan Peele) στην μεταφορά του graphic novel «Coyotes» στη μικρή οθόνη.

«Δουλεύοντας σε αυτή την ταινία έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου. Ανυπομονώ να μοιραστώ περισσότερα σύντομα! Σας αγαπώ όλους», κατέληξε.

Η ταινία «Emilia Perez» του Γάλλου σεναριογράφου και σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ (Jacques Audiard) ακολουθεί έναν Μεξικανό βαρόνο ναρκωτικών τον οποίο υποδύεται η Βραζιλιάνα τρανς ηθοποιός Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Karla Sofia Gascon). Υποβάλλεται σε αλλαγή φύλου για να γίνει, «γυναίκα που πάντα ονειρευόταν να είναι» και να ξεκινήσει μία νέα ζωή μακριά από τη θανατηφόρα επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο ρόλος της Γκόμεζ κρατείται επτασφράγιστο μυστικό καθώς πρωταγωνιστεί μεταξύ άλλων με την Ζόε Σαλντάνα (Ζoe Saldana) και τον Έδγαρ Ραμίρες (Edgar Ramirez).

Επίσης στις 8 Αυγούστου η διάσημη ηθοποιός θα επιστρέψει ως Μέιμπελ Μόρα για την τρίτη σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building» στο Hulu.

