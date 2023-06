Κοινωνία

Πανεπιστημίου: Κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι τις Τρεις Γέφυρες

Σκηνές από ταινία εκτυλήχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας.

Κινηματογραφική καταδίωξη που κατέληξε σε σύλληψη δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Το περιστατικό ξεκίνησε από την οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, στην «καρδιά» της Αθήνας.

Η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για επεισόδιο μεταξύ ανδρών. Ο ένας από τους δύο, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη στο σημείο, ενώ ο δεύτερος, επίσης αλβανικής καταγωγής, δεν υπάκουσε στα σήματα των αστυνομικών και επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει φρενήρης καταδίωξή του από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι τις Τρεις Γέφυρες στον Κηφισό, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή των δύο ανδρών βρέθηκαν όπλα, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα δώσουν κατάθεση στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που ανέλαβαν την έρευνα.

