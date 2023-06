Κοινωνία

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 23:40 σε ιστιοφόρο και δεν επεκτάθηκε σε άλλα σκάφη. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.