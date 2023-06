Κοινωνία

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκάφος "τυλίχτηκε" στις φλόγες στην Μαρίνα Λαυρίου. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

-

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 23:40 σε ιστιοφόρο και δεν επεκτάθηκε σε άλλα σκάφη. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

Κίνα: Συλλήψεις για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή