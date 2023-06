Κόσμος

Φονικές πλημμύρες στη Χιλή

Νεκροί, τραυματίες και χιλιάδες πολίτες σε καταφύγια από την σφοδρή κακοκαιρία που "σαρώνει" την Χιλή.

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις αγνοούνται εξαιτίας των πλημμυρών τις οποίες προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Χιλή, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς.

«Δυστυχώς, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πτώσεων δέντρων (...), άλλοι τρεις αγνοούνται», δήλωσε ο κ. Μπόριτς.

Ο χιλιανός πρόεδρος πρόσθεσε πως 1.002 πολίτες αναγκάστηκαν να μεταβούν σε προσωρινά καταφύγια και ότι κοινότητες στην επαρχία Βαλπαραΐσο πλήττονται από διακοπές της ύδρευσης.

Πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους.

Αφού επισκέφθηκε οικογένειες πλημμυροπαθών στον δήμο Ταλαγάντε, 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, οι υπηρεσίες του προέδρου τόνισαν χθες βράδυ πως η κατάσταση παρέμενε «λεπτή» σε τέσσερις περιφέρειες νότια της πρωτεύουσας.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση καταστροφής σε ζώνη από την περιφέρεια Βαλπαραΐσο (βορειοδυτικά της πρωτεύουσας) ως τη Βιοβίο, νοτιότερα, στην οποία θα διατεθούν πόροι για να ανοικοδομηθούν υποδομές και κατοικίες.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις άρχισαν την Πέμπτη και έπληξαν κυρίως ορεινές περιοχές, προκαλώντας αύξηση του επιπέδου των υδάτων ποταμών, ιδίως του Μαπότσο και του Μάιπο, που διαπερνούν το Σαντιάγο.

