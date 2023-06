Αθλητικά

Ευρωπαϊκοί αγώνες: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα

Ένα χρυσό, 3 ασημένια, 5 χάλκινα για την Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες «Κρακοβία-Μαλοπόλσκα 2023»

Τα εννέα μετάλλια (1 χρυσό, 3 ασημένια, 5 χάλκινα) συμπλήρωσε η Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες «Κρακοβία-Μαλοπόλσκα 2023», μετά την ολοκλήρωση και της σημερινής ημέρας (24/6), στην οποία προστέθηκαν ακόμη δύο (1 χρυσό, 1 χάλκινο).

Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8.34μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων στην Πολωνία και με την κορυφαία επίδοση για εφέτος στην Ευρώπη πήρε την πρώτη θέση στο μήκος, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό στους Αγώνες.

Το χάλκινο μετάλλιο ήρθε από το ταεκβοντό και τον Κωνσταντίνο Χαμαλίδη, ο οποίος στα ρεπεσάζ των -68κ. σημείωσε δύο νίκες (2-1 τον Ελβετό Βάρικ Γκαλάν, 2-1 τον Κροάτη, Λέον Γκλάσμοβιτ) και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

