Εκλογές 2023: Πώς ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού

Τα στοιχεία για τη συμμετοχή σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο.

Aπό τους περίπου 170.000 Έλληνες που ζουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελικά κατάφεραν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 5.624 άτομα. Πρόκειται για τους περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού, όχι μόνο ποσοστιαία αλλά και σε απόλυτο αριθμό, που δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν στο τόπο διαμονής τους. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στις εκλογές του Μαΐου. Παράλληλα είναι αξιοσημείωτη η αύξηση των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, η οποία αγγίζει το 14% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για άτομα μέχρι 45 ετών. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία. Οι ψηφοφόροι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς το πρωί. Στο Λονδίνο η διαδικασία κύλησε εξαιρετικά ομαλά, με το προσωπικό της πρεσβείας να βρίσκεται επί ποδός από την πρώτη στιγμή μέχρι αργά το βράδυ, βοηθώντας και δίνοντας οδηγίες σε όσους άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε όλη τη Βρετανία δημιουργήθηκαν 13 εκλογικά τμήματα. Στο Λονδίνο 9 και από ένα σε: Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Μπέρμιγχαμ, και Λιντς.

Γερμανία: Άνω του 70% η συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογές

Ομαλά ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας των αποδήμων στη Γερμανία, με το ποσοστό συμμετοχής να ξεπερνάει το 70%.

Στο σύνολο των 17 εκλογικών τμημάτων που λειτούργησαν στη χώρα για τις ελληνικές εκλογές ήταν εγγεγραμμένοι 3.885 εκλογείς (+185 από τις εκλογές του Μαΐου) και προσήλθαν στις κάλπες οι 2.804.

Στις εκλογές του προηγούμενου μήνα η συμμετοχή των αποδήμων στη Γερμανία είχε φθάσει το 83%.

Γαλλία: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ψήφισαν για τις εκλογές οι περίπου 1.000 εγγεγραμμένοι

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ψήφισαν οι περίπου 1.000 εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Έλληνες της Γαλλίας όπου οι κάλπες έκλεισαν στις επτά τοπική ώρα, οκτώ ώρα Ελλάδας. Στη Γαλλία υπήρξαν πέντε εκλογικά τμήματα σε τέσσερις πόλεις και συγκεκριμένα δυο στο Παρίσι και από ένα στη Νάντη, στη Νίκαια και στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η αποχή κινήθηκε λίγο-πολύ στα ίδια επίπεδα με αυτά των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Ιταλία: Απόλυτα ομαλά διεξήχθη η διαδικασία για τις βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας

Όπως ανέφεραν πηγές της ελληνικές πρεσβείας στην Ρώμη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σημερινή εκλογική διαδικασία, στα τρία τμήματα της ιταλικής πρωτεύουσας, του Μιλάνου και της Βενετίας, διεξήχθη απόλυτα ομαλά και η προσέλευση διαμορφώθηκε περίπου στα δυο τρίτα των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Στη Ρώμη είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν 154 πολίτες, στο Μιλάνο 229 και στη Βενετία 63. Σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου, αυτή τη φορά μετέβησαν για να ψηφίσουν, στη Βενετία, και Έλληνες οι οποίοι ζουν μόνιμα στη Σλοβενία.

Όπως είχε συμβεί και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, μετέβησαν στη Ρώμη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και Έλληνες της Ιταλίας, οι οποίοι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από την Αιώνια Πόλη όπως, για παράδειγμα, στην Κατάνη και στο Παλέρμο της Σικελίας.

Βέλγιο: Ταχύτερη η ροή της εκλογικής διαδικασίας σε σχέση με τον Μάιο

Στο Βέλγιο, οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 19:00. Στις Βρυξέλλες, λειτούργησαν τέσσερα εκλογικά τμήματα αντί τριών που είχαν στηθεί στις εκλογές του Μαΐου.

Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στη βελγική πρωτεύουσα ήταν 1.716 και στην Αμβέρσα 75. Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, Θωμάς Θωμόπουλος ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ομαλά εξελίχθηκε και αυτή τη φορά η εκλογική διαδικασία. Οι Έλληνες του Βελγίου συμμετείχαν και πάλι μαζικά και με ενθουσιασμό. Η εμπειρία μας από την εκλογική διαδικασία του Μαΐου μάς βοήθησε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι λειτούργησαν τέσσερα τμήματα στις Βρυξέλλες, επέτρεψε την ταχύτερη ροή της διαδικασίας».

