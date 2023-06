Στις εκλογές αφιερωμένο το doodle της Google

Τεχνολογία - Επιστήμη

Στο κλίμα των εκλογών και το το doodle της Google.

Τις εθνικές εκλογές της Ελλάδας, που διεξάγονται σήμερα, Κυριακή, τιμά η Google με το σημερινό της doodle, το οποίο απεικονίζει μία κάλπη με τη σημαία της χώρας μας.

Στις εκλογές της 21ης Μαίου το Doodle της Google ανέφερε πως ήταν οι πρώτες εκλογές από το 1990 στις οποίες δεν θα ισχύσει το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, που καταργήθηκε με τον νόμο 4406/2016, αλλά εκείνο της απλής αναλογικής.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 και θα κλείσουν στις 19:00.

Συνολικά 21.467 τμήματα στήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια και σε όλα οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν παραλάβει την συσκευή ασφαλούς μετάδοσης με την εφαρμογή srt, ώστε να στείλουν αμέσως με την πρώτη καταμέτρηση το αποτέλεσμα στο υπουργείο Εσωτερικών.

