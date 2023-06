Πολιτική

Εκλογές: Ο Κουτσούμπας πήγε να ψηφίσει και έλειπε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ (βίντεο)

Στη Λαμία άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ωστόσο η διαδικασία σημαδεύτηκε από ένα απρόοπτο, καθώς όταν μπήκε στο παραβάν, διαπίστωσε ότι δεν του είχαν δώσει ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, βγήκε από το παραβάν και ζήτησε και του έδωσαν το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Αφού ψήφισε απευθύνθηκε στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους είπε: «Θα γίνετε viral τώρα»

"Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, είναι η μέρα των εκλογών, μέχρι να κλείσουν οι κάλπες απόψε το βράδυ, πρέπει όλοι να βρισκόμαστε εκεί, για να κάνουμε το ΚΚΕ πιο ισχυρό, να πάει πολύ πιο ψηλά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση 100% και στη βουλή και στους ερχόμενους λαϊκούς αγώνες", δήλωσε στις κάμερες αφού ψήφισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.







