Πολιτική

Εκλογές: Ο Τσίπρας ψήφισε στο Περιστέρι - “Ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ισχυρή κοινωνία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση για να ελέγχει την κυβέρνηση" τόνισε ο κ. Τσίπρας.

-

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξης Τσίπρας.Ο κ. Τσίπρας αφότου χαιρέτησε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μπήκε στο παραβάν για να επιλέξει το ψηφοδέλτιο.

Ο κ. Τσίπρας έφτασε στο εκλογικό κέντρο ευδιάθετος και χαμογελαστός, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του.

Εξερχόμενος από το εκλογικό τμήμα δήλωσε ότι "Στη σημερινή κρίσιμη αναμέτρηση με την ενισχυμένη αναλογική που δίνει έξτρα μόνους 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, κρίνεται η ζωή μας τα επόμενα 4 χρόνια. Κρίνεται αν θα έχουμε ανεξέλγκτη κυβέρνηση ή ισορροπία στο πολιτικό μας σύστημα. Ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ισχυρή κοινωνία." ενώ τόνισε πως "ισχυρή αντιπολίτευση χρειάζεται για να ελέγχει την κυβέρνηση".









Ειδήσεις σήμερα:

Wagner - Ρωσία: συμφωνία: Η υποχώρηση Πριγκόζιν, τα ανταλλάγματα και το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα