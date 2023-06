Πολιτική

Εκλογές - Βαρουφάκης: Όσοι προεξόφλησαν την εξαφάνιση του ΜέΡα25, σήμερα θα πάρουν την απάντησή τους

Στο Παλαιό Φάληρο συνοδευόμενος από την κόρη του Ξένια ψήφισε αυτή ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε:

"Όσοι προεξόφλησαν την εξαφάνιση του ΜέΡΑ25 απόψε θα πάρουν την απάντησή τους. Μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, 7 η ώρα το απόγευμα, ψήφο-ψήφο φτάνουμε τον στόχο μας. Από αύριο το πρωί θα αγωνιστούμε ακόμα πιο παθιασμένα για την ανασύνταξη της Αριστεράς και για την προστασία ανθρώπων και φύσης από την δεξιά λαίλαπα που έρχεται. Καλημέρα σε όλους".

