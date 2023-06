Πολιτική

Εκλογές: Ο Μητσοτάκης ψήφισε στην Κηφισιά - “Οι πολίτες θα ψηφίσουν για μια πατρίδα σταθερή” (βίντεο)

"Σήμερα, τον λόγο τον έχουν οι πολίτες και η Δημοκρατία. Είναι μέρα χαράς και ευθύνης" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, στο 361ο εκλογικό τμήμα, ψήφισε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον κ. Μητσοτάκη συνόδευσαν τα παιδιά του, Δάφνη και Κωνσταντίνος, ενώ οι ψηφοφόροι τον υποδέχθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Ο ίδιος, φωτογραφήθηκε με τα παιδιά του, τράβηξε selfies με τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

«Σήμερα, τον λόγο τον έχουν οι πολίτες και η Δημοκρατία. Είναι μέρα χαράς και ευθύνης. Ψηφίζουμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες για να αποκτήσει ο τόπος μία σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση, με ορίζοντα τετραετίας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι πολίτες θα κάνουν το καθήκον τους με ωριμότητα. Θα ψηφίσουν για την προσωπική τους ευημερία, για το καλό το δικό τους, το καλό της οικογένειάς τους. Αλλά, θα ψηφίσουν και για μία πατρίδα σταθερή, η οποία θα προσφέρει συνθήκες ευημερίας και κοινωνικής ισότητας, για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες», δήλωσε αμέσως μετά στις κάμερες ο πρόεδρος της ΝΔ και πρώην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

