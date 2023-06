Πολιτική

Εκλογές - Γεράκης στον ΑΝΤ1: οι “εκπλήξεις” της κάλπης και η “μάχη” για την Βουλή (βίντεο)

Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των exit polls. "Εκπλήξεις" αναμένεται να δείξει η κάλπη.

Ημέρα εθνικών εκλογών και η διαδικασια, εξελίσσεται ομαλά από το πρωί της Κυριακής, με το ποσοστό βέβαια συμμετοχής να είναι μικρότερο από τις αντίστοιχες του Μαΐου.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε ο Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της MARC και όπως ανέφερε, με το κλείσιμο της κάλπης, θα έχουμε εικόνα από το 80% των exit polls και μέχρι τις 20:00 αναμένεται το 100%.

Όσον αφορά την συμμετοχή, τόνισε ότι "με βάσει τα δικά μας στοιχεία, δεν μπορούμε να διακρίνουμε μεγάλες αλλαγες στην συμμετοχή."

"Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση οι εκπλήξεις είναι ένα στοιχείο της βραδιάς. Το ενδιαφέρον δεν θα μπνοπωλήσουν το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στα μικρότερα κόμματα", είπε μεταξύ άλλων ο Θωμάς Γεράκης.

Το ζήτημα σχετικά με το "πόσα κόμματα θα μπουν στην Βουλή" έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες ημέρες και όπως τόνισε ήταν ένας γρίφος καθώς αρκετά ήταν τα κόμματα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ήταν πολύ κοντά στο ποσοστό που χρειάζεται για την είσοδό τους στην Βουλή.

Όπως τόνισε δεν αποκλείεται να δούμε "θρίλερ απόψε σχετικά με τα κόμματα που θα μπουν στην Βουλή και προς τον αριθμό και προς το ποια θα είναι αυτά".

"Ανιχνεύουμε ένα ποσοστό πολιτών που δεν ψήφισε την προηγούμενη φορά και ψηφίζει τώρα" είπε ο Θωμάς Γεράκης και τόνισε ότι θα βγουν πολλά στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα, το φύλο την ηλικία αλλά και άλλες παραμέτρους των ψηφοφόρων.

