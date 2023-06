Κοινωνία

Αθήνα: Καταδίωξη και σύλληψη μετά από επεισόδιο σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας υπάλληλος τραυματίστηκε όταν οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Τι εντόπισαν οι αρχές στους δύο συλληφθέντες.

-

Η κινηματογραφική καταδίωξη που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο αλλοδαποί ηλικίας 34 και 24 ετών αντίστοιχα, βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας, έγιναν αντιληπτοί από συμπατριώτη τους με τον οποίο είχαν προηγούμενες διαφορές. Εκείνος τους προειδοποίησε ότι θα καλέσει την αστυνομία και οι δράστες οι οποίοι οπλοφορούσαν, τράπηκαν σε φυγή. Κατά τη διαφυγή τους, τραυμάτισαν έναν υπάλληλο και στη συνέχεια εκτυλίχθηκαν σκηνές από ταινία, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν στους δρόμους της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, δύο αλλοδαποί 34 και 24 ετών για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της βίας κατά Υπαλλήλων και Δικαστικών προσώπων, απείθειας, απλής σωματικής βλάβης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, παράβασης του νόμου περί όπλων και του νόμου περί ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, οι 2 άνδρες, ενώ βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας, έγιναν αντιληπτοί από έτερο ομοεθνή τους με τον οποίο είχαν προηγούμενες διαφορές.

Εκείνος τους γνωστοποίησε ότι θα καλέσει την αστυνομία και οι δράστες προκειμένου να τον αποτρέψουν του υπέδειξαν ότι οπλοφορούν και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

Κατά τη διαφυγή τους από το εμπορικό κέντρο, οι δράστες έθραυσαν τζαμαρία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό υπαλλήλου- security που προσπάθησε να τους σταματήσει.

Στη συνέχεια έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους αστυνομικούς της Υ.ΜΕ.Τ, οι οποίοι τους κάλεσαν σε αστυνομικό έλεγχο, πλην όμως οι ανωτέρω δεν υπάκουσαν στις εντολές τους και συνέχισαν την προσπάθεια διαφυγής τους.

Ο 24χρονος διέφυγε πεζός πλην όμως ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση.

Ο 34χρονος επιβιβάσθηκε σε Ι.Χ.Ε. για να διαφύγει, ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία το όχημα που επέβαινε προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και τελικά στη Λεωφόρο Κηφισού, ο 34χρονος εγκατέλειψε το όχημα του και κινήθηκε πεζός, όμως αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον ακινητοποίησαν.

Και οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στο τμήμα Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια,

16.207 ευρώ,

πλήθος φυσιγγίων,

χαρτονομίσματα ξένων κρατών και

ποσότητα ινδικής κάνναβης.

Επίσης εντός του οχήματος διαφυγής βρέθηκε και κατασχέθηκε μια γεμιστήρα πιστολιού χωρίς φυσίγγια.

Από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι σε βάρος του 34χρονου εκκρεμούν ένταλμα σύλληψης για ληστεία κατά συναυτουργία και 2 καταδικαστικές αποφάσεις συνολικής ποινής φυλάκισης -3- ετών για κατοχή όπλου από κρατούμενο σε κατάστημα κράτησης και για κλοπή από κοινού αντίστοιχα, ενώ σε βάρος του 24χρονου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή."

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΥΠΕΣ: στο 29% η συμμετοχή των ψηφοφόρων

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα