Μόναχο: γυναίκα γδύθηκε σε αεροσκάφος και δάγκωσε αστυνομικό

Η γυναίκα έβγαλε τα ρούχα της και άρχισε να φωνάζει όταν επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε πτήση από το Μόναχο με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας, την Παρασκευή, όταν γυναίκα, γδύθηκε και φώναζε ενώ δεν δίστασε να δαγκώσει και αστυνομικό.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε από την γυναίκα, "ανάγκασε" την πτήση να αναχωρήσει με τρεισήμισι ώρες καθυστέρηση.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, η 27χρονη από τη Βουλγαρία, έβγαλε τα ρούχα της μέσα στο αεροσκάφος, άρχισε να φωνάζει να έχει ανάρμοστη συμπεριφορά.

Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί, προσπαθώντας να την ηρεμήσουν.

Μάλιστα, όταν ένας επιχείρησε να την σκεπάσει με μια κουβέρτα, εκείνη τον δάγκωσε στον αριστερό χέρι. Με την παρέμβαση περισσότερων αστυνομικών τελικά η γυναίκα απομακρύνθηκε απο το αεροσκάφος.

