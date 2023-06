Παράξενα

Εκλογές: Ψηφοφόρος πήγε κόλυβα στη δικαστική αντιπρόσωπο

Η αντίδραση της δικαστικής αντιπροσώπου στο δώρο της ηλικιωμένης ψηφοφόρου.

Μια ευγενική χειρονομία θέλησε να κάνει μια ηλικιωμένη ψηφοφόρος σε ορεινό χωριό της Αχαΐας, με αποδέκτη την δικαστική αντιπρόσωπο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα πριν πάει να ψηφίσει είχε πάει στην εκκλησία και σε ένα μνημόσυνο και πήρε κόλυβα.

Αντί όμως να τα φάει προτίμησε να τα προσφέρει στην εκλογική αντιπρόσωπο η οποία τα αποδέχτηκε με χαμόγελο και την ευχαρίστησε.

