Εκλογές: 95χρονη πήγε με ασθενοφόρο να ψηφίσει

Συνεπής στην υποχρέωσή της να ψηφίσει, μία ηλικιωμένη, πήγε έστω και με το ασθενοφόρο.

Αν και η συμμετοχή στις εκλογές στην παλιά πόλη της Κέρκυρας ήταν σχετικά χαμηλή μέχρι το μεσημέρι, που σε πολλά εκλογικά τμήματα δεν είχαν προσέλθει όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, μία 95χρονη έκανε το καθήκον της.

Η υπερήλικη πήγε με το ασθενοφόρο να ψηφίσει, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο νησί του Ιονίου, τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί έως τις 20:30, σύμφωνα με τον αντιπεφερειάρχη Κέρκυρας Κ. Ζορμπά και θα μεταδοθούν από το ισόγειο της ΠΕ Κέρκυρας, όπου έχει στηθεί κέντρο Τύπου.

Στο μεταξύ σύμφωνα με την ενημέρωση του γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών Μ. Σταυριανουδάκη από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία παρουσιάζουν η Κεφαλονιά και η Λευκάδα.

