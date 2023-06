Παράξενα

Εκλογές: “Βγάλτε με μια φωτογραφία μπορεί να είναι η τελευταία φορά που ψηφίζω”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στυλάτος, ομιλητικός και κάνοντας συνεχώς χιούμορ, ένας 95χρονος έκλεψε την παράσταση πηγαίνοντας να ψηφίσει.

-

Τον κ. Σεραφείμ Αθανασίου δεν τον πτόησε η ζέστη και ξεκίνησε σήμερα το πρωί για να ψηφίσει στο 172 εκλογικό τμήμα του Βόλου, στο 4ο Γυμνάσιο.

Στυλάτος , ομιλητικός και ακούραστος. “Βγάλτε με και φωτογραφία, μπορεί να είναι η τελευταία φορά που ψηφίζω”, είπε στη δικαστική αντιπρόσωπο, γελώντας.

Δεν θέλησε καμία βοήθεια για να ανέβει τις σκάλες και έκανε συνεχώς χιούμορ . Στο μεταξύ, στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα, λόγω μη ανανέωσης των καταλόγων είναι εγγεγραμμένα 80 άτομα γεννημένα από το 1908 έως το 1925.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Ναύπλιο: ο αγρότης που ψηφίζει με τον γάιδαρο του... “ξαναχτυπά” (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω... μέθης

Τροχαίο - Έδεσσα: Νεκρός 23χρονος – Το αυτοκίνητό του “καρφώθηκε” σε κολόνα