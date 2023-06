Παράξενα

Εκλογές: Έριξε την ψήφο στα σκουπίδια κι έψαχναν να την βρουν…. (βίντεο)

Αντί να ρίξει τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια στη σακούλα με τα σκουπίδια, έριξε τον φάκελο για την ψήφο και την…πλήρωσε η δικαστική αντιπρόσωπος.

Δεν έλειψαν και τα ευτράπελα στο Ηράκλειο κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Ένα εκλογικό τμήμα έγινε άνω κάτω όταν ο ψηφοφόρος αντί να ρίξει τον φάκελο με τη ψήφο του στην κάλπη τον έριξε…. στον κάδο απορριμμάτων!

Επί μισή ώρα έψαχνε στα σκουπίδια η δικαστική αντιπρόσωπος μέχρι να τον βρει.

Πηγή: cretapost.gr

