Παράξενα

Εκλογές: Πήγε να ψηφίσει σε λάθος εκλογικό τμήμα (εικόνες)

Σε λάθος εκλογικό τμήμα πήγε να ψηφίσει μία ηλικιωμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης και μπήκε σε…μπελάδες.

-

Σε άλλο εκλογικό κέντρο από αυτό που ψήφιζε πήγε μία 93χρονη από το Ηράκλειο της Κρήτης να ψηφίσει.

Η κ.Νέλλυ ψήφιζε πάντα σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, όμως το κέντρο της είχε αλλάξει κι εκείνη δεν το ήξερε. Έτσι, πήρε τα ψηφοδέλτια, πήγε στην κάλπη και όταν η δικαστική αντιπρόσωπος διαπίστωσε πως έχει γίνει λάθος, της το είπε κι έσκισε το φάκελο με την ψήφο της.

Η 93χρονη γυναίκα σάστισε καθώς σε αυτό το εκλογικό τμήμα ψηφίζει χρόνια και τώρα ανήκει αλλού.

Η κ. Νέλλυ δεν γνωρίζει από τεχνολογία και η δικαστική αντιπρόσωπος τη βοήθησε να βρει το τμήμα στο οποίο ανήκει.

Στο ίδιο εκλογικό τμήμα, στο Μποδοσάκειο, μία ακόμη ηλικιωμένη γυναίκα πήγε να ψηφίσει. Μία 96χρονη.

Πηγή: cretapost.gr

