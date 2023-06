Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: καρχαρίας κολυμπούσε ανάμεσα στο πλήθος (βίντεο)

Ο καρχαρίας, βγήκε στα ρηχά και βρέθηκε μέσα σε πλήθος ατόμων που απολάμβαναν το μπάνιο τους...

Θεατές μιάς σπάνιας εικόνας είχαν την... ευκαιρία να ειναι λουόμενοι σε παραλία της Κρήτης, όταν είδαν έναν μικρό καρχαρία να εμφανίζεται στα ρηχά.

Ο κόσμος που είχε επισκεφθεί την Παραλία στην περιοχή Κοκκίνη του Ηρακλείου, βρέθηκαν άθελά τους να κολυμπούν δίπλα σε έναν μικρό καρχαρία που κηνυγούσε μάλιτσα έναν κέφαλο.

Πολύς κόσμος ήταν ο κόσμος που φοβήθηκε, όμως, οι πιο τολμηροί θέλησαν να απαθανατίσουν τη σκηνή.

