Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Η καταβολή συντάξεων και επιδομάτων την ερχόμενη εβδομάδα.

Την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Ιουλίου, την προκαταβολή σύνταξης για τον ίδιο μήνα και τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον Ιούνιο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τον ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 26-30 Ιουνίου 2023.

Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 2,43 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,8 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την επόμενη εβδομάδα, οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023, θα καταβληθούν 541 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιουνίου σε 912.414 συνταξιούχους από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, θα καταβληθούν 821,4 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιουνίου σε 1.568.898 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, θα καταβληθούν 820,6 εκατ. ευρώ σε 1.571.705 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, θα καταβληθούν 5,7 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Ιουλίου, στη βάση του ν. 4778/2021.

Επιπροσθέτως, την επόμενη εβδομάδα, θα καταβληθούν 20,1 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

12 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

15 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

7 εκατ. ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

5 εκατ. ευρώ σε 300 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

82 εκατ. ευρώ σε 178.000 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

42,1 εκατ. ευρώ σε 201.861 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

33,2 εκατ. ευρώ σε 275.373 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

12,7 εκατ. ευρώ σε 35.414 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

11,3 εκατ. ευρώ σε 11.248 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

260.000 ευρώ σε 510 δικαιούχους για επίδομα οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής.

240.128 ευρώ σε 721 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

205.043 ευρώ σε 5.824 δικαιούχους για επίδομα ομογενών.

196.925 ευρώ σε 2.269 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

114.794 ευρώ σε 144 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

88.767 ευρώ σε 512 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

25.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους ως οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός».

10.200 ευρώ σε 21 δικαιούχους ως επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

9.100 ευρώ σε 60 δικαιούχους για επίδομα ομογενών Βορειοηπειρωτών.

9.377 ευρώ σε 84 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες.